«Reparto Mobile, situazione grave» 

«Problemi nell’organizzazione del lavoro, negli orari di servizio e nei carichi di lavoro. E nonostante il sindacato abbia manifestato la propria disponibilità a qualsiasi forma di confronto, la questione sembra lontana dall’essere risolta». La segreteria provinciale del Silup ha denunciato la situazione definita «preoccupante» del Reparto Mobile Sardegna: così la vertenza, attraverso la segreteria nazionale, è approdata sul tavolo del ministro dell’Interno e su quello del Dipartimento della Polizia di Stato.

Tutta colpa, secondo il sindacato, «della disattenzione manifestata dall’attuale dirigenza riguardo le più comuni norme contrattuali e di buonsenso». E «da parte del vertice del Reparto non sembra esserci la volontà di dialogare in maniera concreta e costruttiva». L’ultimo caso è stato quello dei poliziotti «di rientro da un servizio fuori sede e costretti e ad assicurare anche la presenza nell’ambito di una manifestazione». Tutte le situazioni di disagio, fa sapere il Siulp, sono state «portate all’attenzione del vertice del Reparto ma le risposte ricevute sono state evasive e non soddisfacenti». Per questo, «vista l’impossibilità a mantenere in vita relazioni sindacali minimamente soddisfacenti con il dirigente del Reparto Mobile Sardegna», il Siulp annuncia «lo stato di agitazione e l’interruzione delle relazioni sindacali».

