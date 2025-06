Reparto di pediatria, solo due medici 

Un’altra brutta tegola per la sanità gallurese, mentre la Asl cerca di tappare le falle dei Pronto Soccorso e del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Olbia (chiuso per mancanza di specialisti) il commissario straordinario è stato informato sulla difficilissima situazione della Pediatria. A Olbia, il reparto del Giovanni Paolo II, unico operativo in Gallura, è ridotto a due soli medici in servizio. Il quadro è questo, le attività del servizio sono appese a un filo. Di fatto il reparto olbiese, come è già successo a Tempio nell’ospedale Paolo Dettori, si è via via indebolito e ora è diventato difficile garantire la copertura dei turni. Anche per il personale infermieristico ci sono problemi. Stando a quanto segnalato alla Asl dalle organizzazioni sindacali, è già iniziato il trasferimento di alcuni piccoli pazienti a Sassari per l’impossibilità di seguirli a Olbia. A Tempio il reparto di Pediatria del Paolo Dettori è ridotto a un ambulatorio, quindi non può dare alcun supporto. La Maddalena è messa anche peggio. Per completare il quadro ci sono le drammatiche falle della Pediatria a livello territoriale. A conferma della gravità della situazione ci sono gli incontri che le forze politiche stanno chiedendo al commissario straordinario della Asl, Ottaviano Contu. Il Pd di Olbia si è confrontato con Contu di recente. Erano presenti il segretario Pietro Spano, la capogruppo in Consiglio comunale Ivana Russu, i consiglieri comunali Mariangela Marchio e Gianluca Corda, insieme alla dottoressa Liliana Pascucci. La sintesi del Pd olbiese: “Tra le priorità emerse, il potenziamento del Pronto Soccorso, di guardie turistiche e guardie mediche nel territorio gallurese. Particolare attenzione è stata rivolta alla situazione della Psichiatria”.

