Reparto chiuso, tragedia sfiorata 

Ventiquattro ore senza chiudere occhio, tra lavoro e corsa all’ospedale di Lanusei per quel suo figlio con un dolore atroce che non passava. Poi, di rientro da Cagliari dove papà e mamma avevano accompagnato il ragazzino di 12 anni per una consulenza pediatrica, un colpo di sonno, quasi fatale, vinto dalla stanchezza alla guida della sua Renault Clio. L’auto che sbanda, si schianta contro il guard rail e prende fuoco. La famiglia di Lotzorai in salvo per un soffio. Il viaggio della speranza stava per finire in tragedia e la felicità per il responso negativo della visita ha rischiato di essere frantumata in un istante durante il viaggio di ritorno, a distanza di poche ore dal tour de force cui la famiglia è stata costretta perché l’ospedale di Lanusei è rimasto orfano di pediatri.

La zia del bambino, della quale si omettono le generalità per tutelare la privacy della minorenne coinvolto nell’incidente, lancia un appello alla classe politica: «Stavolta è successo a mio fratello, ma sarebbe potuto accadere a chiunque. Ne va di chi ha bisogno di cure. A Lanusei i medici hanno assistito con professionalità mio nipote, ma nel limite delle loro competenze. Non essendoci pediatri sono dovuti correre a Cagliari: l’ospedale di Lanusei deve funzionare bene».

Gli interventi

«Abbiamo tempi di percorrenza diversi rispetto alle altre zone. Non abbiamo rete ferroviaria, i trasporti pubblici non sono sufficienti e il percorso diventa un rischio. Qui - dice Davide Burchi, 45 anni, sindaco di Lanusei - un’assistenza di base è fondamentale». Il mese scorso Simona Demurtas (40), vicesindaco di Jerzu, ha rischiato di morire insieme al bimbo che aveva appena messo al mondo. A tre settimane di distanza da quell’episodio un altro caso al limite. «Ogni volta aspettiamo la divina provvidenza? Servono soluzioni», dice la donna. Che di quella tragedia scampata ha parlato anche con l’assessore alla Sanita, Carlo Doria: «Ci aspettiamo massima incisività». Il 4 maggio Doria informerà il territorio sull’evoluzione dei concorsi per potenziare i reparti sguarniti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA