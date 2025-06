«Reparti sguarniti, servono nuovi medici» 

«Bisogna assumere nuovo personale, in estate i reparti degli ospedali, già sofferenti, rischiano di restare sguarniti». I sindacati chiedono alla Asl decisioni rapide per risolvere i problemi di sempre e per affrontare le nuove emergenze. I rappresentanti dei lavoratori ieri hanno incontrato per la prima volta il commissario straordinario dell’azienda sanitaria Andrea Marras.

L’emergenza

Con l’arrivo della stagione estiva ed il conseguente piano ferie del personale, le problematiche assumono i contorni di una vera e propria emergenza e come evidenzia il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti: «Chiediamo al commissario non di programmare, ma d’intervenire nell’immediato per assicurare quei livelli essenziali d’assistenza che da tempo non sono più garantiti».I reparti di Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Medicina, il punto di primo intervento del Cto d’Iglesias e soprattutto il pronto soccorso del Sirai, sono le realtà maggiormente colpite dalla carenza di personale. La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente: «Se non si riuscirà a reperire le figure necessarie - prosegue Aresti. - Il commissario deve intervenire come già ha fatto nella Asl di Lanusei, ovvero assumendo del personale, anche di medici provenienti dall’estero. Occorre ripristinare la funzionalità del pronto soccorso del Cto; è ormai dimostrato che quello del Sirai da solo, non è nelle condizioni di soddisfare le esigenze dei pazienti. Ci sono numerose denunce di cittadini che per giorni sono rimasti nei locali senza aver ottenuto alcuna assistenza».

Le critiche

Come sottolinea però Gino Cadeddu della Cgil, le rassicurazioni sull’imminente assunzione di personale in vista della stagione estiva, non c’è stata: «Non può esserci per un motivo ben preciso - commenta - in questo periodo il “mercato” offre ben poche possibilità. Il commissario s’è impegnato a fare il possibile ed ha già attuato delle richieste ad Ares e a delle altre Asl per provare a compensare il livello presenze di medici ed infermieri. Per i turni estivi in tanti hanno già rinunciato ad una parte delle ferie e sarebbe opportuno riuscire a ripagarli, considerando che i predecessori di Marras non l’hanno mai fatto. Il commissario si è reso disponibile ad accelerare le pratiche per le progressioni economiche del personale; da un anno i mezzo ad esempio non vengono erogati i buoni pasto». Intanto con una nota nota stampa, Andrea Marras ha confermato la piena disponibilità a proseguire il confronto con i sindacati: «Con l’obiettivo di migliorare il clima interno e di individuare soluzioni efficaci per i cittadini del territorio».

