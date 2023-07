Reparti chiusi o a mezzo servizio: il Sulcis dirotta i malati a Cagliari 

Reparti chiusi, altri a mezzo servizio e prossimi a finire ko, sedute operatorie rinviate, esami che talora scivolano di sei mesi. E, soprattutto, pur nella palese difficoltà, la grande abnegazione di medici e infermieri che cercano di salvare il salvabile con enormi sacrifici e senso di solidarietà.

Le criticità

La sanità pubblica del Sulcis Iglesiente, che vive anni di sofferenze dovute principalmente alla carenza di medici che ha costretto a rivedere pesantemente la programmazione di quasi tutti i singoli servizi, durante l’estate in cui le criticità si sommano al sacrosanto diritto alle ferie, vive il periodo peggiore. Forse in questo momento il caso più clamoroso è la Neurologia dell’ospedale Sirai di Carbonia: la dirigenza Asl ha dovuto chiudere il reparto a partire dal 15 luglio e sino al 20 agosto mettendo in ferie contemporaneamente tutti e 4 i medici. Di conseguenza chiusa anche la Stroke unit: in caso di ictus o patologie affini, da metà luglio i pazienti vengono dirottati subito a Cagliari: sia i casi gravi, come già peraltro avveniva, sia quelli che normalmente vengono gestiti a Carbonia. Garantite solo le consulenze dalle 8 alle 20. Non è chiuso, ma ai minimi termini anche il reparto di Urologia: con soli due medici in servizio l’attività è talmente ridotta che i pazienti in urgenza confluiscono tutti in Chirurgia o a Cagliari. Pure la Radiologia del Sirai ha più che dimezzato le attività: per gli “esterni” (i non ricoverati) le prestazioni sono garantite solo in casi di emergenze urgenze, o per degenti che giungono dai reparti, altrimenti i tempi di attesa sono biblici per la penuria di radiologi. Ma stanno per essere installate due nuove Risonanze magnetiche: benissimo, se non fosse che occorre capire chi le userà.

Carenze croniche

La situazione non cambia al Cto di Iglesias dove, peraltro, da tre mesi è chiusa la Rianimazione e dove il Pronto soccorso svolge funzioni di primo intervento con medici a contratto: i casi gravi tutti a Carbonia. La Traumatologia del Sirai è sempre col fiato sospeso: basta che qualche urgenza dirotti altrove gli anestesisti e gli interventi saltano a raffica: «La situazione – spiega Gino Cadeddu, della segretaria Cgil – è leggermente migliorata perché quattro medici della Traumatologia di Iglesias prestano servizio a Carbonia e perché due anestesisti aiutano i colleghi del Sirai dimostrando nel concreto come ci si possa dare una mano vicendevolmente proprio nei periodi di maggiore difficoltà». C’è chi ha atteso tre settimane prima di finire sotto i ferri ma da qualche settimana va meglio anche perché anestesisti esperti stanno affiancando gli specializzandi. In traumatologia le attese sono ora meno opprimenti, ma il discorso cambia per un ecocardiogramma: anche sei mesi. Grande importanza viene data alle guardie mediche (sono venti) sparse nel Sulcis Iglesiente ma anche in questo caso la carenza di personale ha fatto saltare diversi turni. Ed è accaduto che alcuni utenti abbiano trovato l’ambulatorio chiuso con un cartello affisso al portone: «Rivolgersi alla guardia medica più vicina o al Pronto soccorso». Un altro servizio in trasferta è quello degli esami di anatomia patologica: scaduta la convenzione con Cagliari, ora si fanno grazie alla Asl del Medio Campidano. Peccato che al Sirai ci sia tutta l’attrezzatura: «Un’assurdità che non si riesca più a ripristinarlo a Carbonia dove operava sino a 5 anni fa», ricorda Alessandro Meloni, delegato Rsu aziendale. Ad Iglesias annaspa anche la Pneumologia: le attività sono diminuite.

Dialisi turistica

Ma ci sono pure molti aspetti che funzionano. In alcuni casi rispettano quanto meno la normalità, in altri sono delle eccellenze come la Dialisi turistica al Sirai di Carbonia: «È attiva da un paio di mesi – conferma Piero Bindo, presidente dell’Apent – e il riscontro dei turisti è molto positivo, inoltre è in fase di incremento anche il personale sanitario al servizio della dialisi normale: le cose sembrano per ora volgere al meglio». E le buone notizie arrivano anche dal servizio di Otorinolaringoiatria del Cto: «Con due soli medici – rivela Gino Cadeddu – sono stati dimezzati gli interventi chirurgici e moltissime operazioni hanno riguardato i bambini: riconosciamo lo spirito di sacrificio dei sanitari».

