Renzo Rubino: «Cagliari, sei pronta a fare festa?» 

Sarà una prima assoluta quella di Renzo Rubino, questa sera, al Bflat di via del Pozzetto a Cagliari. Dopo quasi due anni di tour con La Sbanda, la banda con cui ha realizzato il suo ultimo album “Il silenzio fa boom”, il cantautore e pianista tarantino, classe ’88, salirà sul palco accompagnato da Andrea Libero Ciro al violino e Andrea Beninati alla batteria: «Il trio storico», racconta Rubino.

«Suoniamo insieme dagli inizi, ma è da un po’ che non ci incontriamo sul palco. Sarà bello ritrovarsi». In scaletta i brani più rappresentativi del repertorio dell’artista, cinque album in curriculum, premio “Mia Martini”, nel 2013, a Sanremo Giovani con “Il postino (amami uomo)”, Premio Lunezia, nello stesso anno, per la qualità musical-letteraria del suo secondo album “Poppins”, terzo classificato a Sanremo, nel 2014, con “Ora” e ideatore del festival Porto Rubino. «Sono stato ospite di qualche rassegna e l’anno scorso mi è capitato di suonare a Iglesias, una tappa di Porto il Natale, un concertino, in cui portavo la mia musica a casa dei fan. Lì ho conosciuto un po’ di amici, così quest’estate sono tornato con la banda. La Sardegna è un luogo così inesplorato per me, che ogni volta che ci vengo lo vivo con meraviglia, perché è differente da tutto quello che conosco, ha una conformazione unica e anche mistica, sotto certi aspetti».

A Cagliari cosa possiamo aspettarci?

«Grandissima passione da parte nostra nel suonare le mie canzoni. Vogliamo viverci ogni momento e lo facciamo innanzitutto per noi stessi e col cuore, che è l’unico modo per arrivare veramente al pubblico. Spezzare il momento di banda, di festa, con un concerto più intimo, mi dà la possibilità di essere anche più centrato sulle canzoni».

E chiudere il cerchio della ricerca, che ha dato vita al connubio cantautoral-popolare de “Il silenzio fa boom”?

«Sì, perché alla fine rimangono le canzoni, puoi vestirle come vuoi. Il mio desiderio di tornare a fare musica con la banda, partiva dal voler tornare a fare musica sana, priva di competizione, di numeri. Così sono nate canzoni di gioia, di passioni, di santi patroni, una musica che non riesco a definire popolare, perché sono canzoni d’autore prestate a un certo tipo di musica popolare. Una volta destrutturate, rimane la sostanza, che è più importante della forma».

Quanto le costa questa libertà creativa?

«Credo di aver trovato la mia dimensione nella diversità o comunque nell’essere eterogeneo, nell’emozionarmi come i bambini e vivere al meglio le vibrazioni che sento. Questa cosa può essere faticosa da percepire per un certo tipo di pubblico, ma io vivo la musica e l’arte come una necessità, non come un lavoro. In un momento in cui le canzoni si fanno con l’intelligenza artificiale, io e i ragazzi ci siamo chiusi e abbiamo scritto le canzoni, con le note scritte a penna sugli spartiti e, dovrebbe essere normale, ma invece è stato folle, divertente, vivo. È giusto che esista un certo tipo di artigianato in musica, che non deve essere per forza per i grandi numeri».

Il suo ultimo album si chiude con “Porto Rubino”. Il brano e l’omonimo festival celebrano il rapporto che ha con la sua terra, ma attraverso la musica e il mare. Dai viaggi di solito si torna un po’ cambiati, a lei cosa ha insegnato questa esperienza?

«Che un luogo come il porto è un luogo vivo, multietnico e variegato per umanità. Porto Rubino è nato nel momento in cui si parlava di porti chiusi, invece, un porto è esattamente il contrario e io lo volevo dimostrare, ospitando artisti completamente diversi, ma che riescono a coesistere e a parlare a un pubblico vario. Nella diversità si vivono esperienze speciali».

