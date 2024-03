Renzi vuole rottamare anche von der Leyen «E Meloni non dura» 

FIRENZE. Renzi a tutto campo nell’intervento di chiusura della tre giorni della Leopolda. Un lungo discorso nel quale il leader di Italia Viva ha rispolverato le sue doti di rottamatore, soprattutto contro la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e poi contro gli avversari italiani. Ospite d’eccezione, in prima fila, Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. «Sono stata invitata qui da Matteo Renzi e questo mi ha riempito il cuore di gioia. Se Renzi sarà l’erede di Berlusconi lo dirà il tempo ma credo che lui sia l’unico leader in campo e a portare avanti quel progetto fatto partire da Silvio Berlusconi».

«Ursula von der Leyen a mio giudizio non deve essere rieletta - ha chiarito subito Renzi - Chiederò di non votarla, di votare una leader e non una follower delle ideologie». Per il leader Iv «è sul Green deal che vediamo il fallimento di Ursula von der Leyen, perché l’ideologia non funziona». Alle europee «siamo convinti che ce la faremo. Se prendiamo il 4% io non sono contento, voglio il 5%». Poi sottolinea la disponibilità alla lista unitaria «chiesta da Più Europa» ma «siamo in partita per un risultato. Se ci state noi ci siamo, altrimenti faremo da soli». Poi stoccate a Meloni («non so fino a quando sarà presidente del Consiglio»), mentre per Schlein ha «una simpatia naturale, ma la classe dirigente del Pd condanna quella esperienza a perdere per dieci anni». Di liquidare Carlo Calenda si incarica Maria Elena Boschi: «Possiamo perdonare la tua ingratitudine, ma non tollereremo più le tue bugie e i tuoi attacchi personali. E siamo anche stanchi di sentirci fare la morale da chi ha una doppia morale».

RIPRODUZIONE RISERVATA