Renzi: «Verifiche su Lollobrigida» 

«Verificheremo cosa è successo e dopo il Bilancio ne parleremo in Parlamento». L’ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a chi chiedeva se presenterà una mozione di sfiducia per il ministro all'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dopo l'episodio del treno fermato per farlo scendere: era in ritardo a un appuntamento istituzionale.

«Viste le spiegazioni che Lollobrigida dà, meno parla meglio è: ogni volta rischia di rendere ancora più complicata la sua situazione», commenta Renzi. «Che lui non voglia dimettersi non ho dubbi, anche perché fermare un treno di tutti gli italiani per esigenze del singolo ministro è la dimostrazione di un abuso di potere, di un potere senza pudore».

Difende Lollobrigida Daniela Santanché, ministra del Turismo: «Quando il treno era a Ciampino, hanno aperto le porte ed è sceso con altri passeggeri. Nel 2023 sono state fatte 207 fermate straordinarie: erano 207 ministri? Io non lo so».

