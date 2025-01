Renzi sfida Meloni: non ci metti a cuccia 

«Cara Giorgia, noi non siamo tuoi sudditi, non ci metti a cuccia». E' finita la «fase zen» per Matteo Renzi: il leader di Iv festeggia i 50 anni a Firenze rilanciando la sfida alla premier. «È molto diversa da come sembra - sostiene - dice sempre la cosa che la gente si vuol sentire dire, ma poi nella quotidianità mancano le risposte» e il suo governo «ha al suo fianco pezzi della comunicazione e della stampa», ma «i giornalisti sono quelli che fanno le domande alla premier, non quelli che fanno le marchette». Più di mille persone, duemila secondo gli organizzatori, ieri erano all’evento “Next” al teatro Cartiere Carrara di Firenze. Qui Renzi annuncia l’uscita il 18 marzo del suo libro su Giorgia Meloni, “L’influencer”, e la prossima edizione della Leopolda dal 3 al 5 ottobre. Poi spara sulla vicenda Open, «un’indagine chiaramente incostituzionale, illegale e illegittima», che «ha ucciso sul nascere i progetti di crescita di Italia Viva». E tuttavia i numeri del partito sono destinati a essere rivalutati: «Quel 2-3% tra due anni sarà decisivo, abbiamo due anni di tempo per riempire di contenuti questo centro che guarda a sinistra», perché «il grande asset di Giorgia Meloni è che non ha dall’altra parte gente che si mette assieme». Poi tutti a pranzo: «offre» Marco Travaglio condannato per diffamazione, esulta Renzi.

