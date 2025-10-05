Renzi: «Riformisti indispensabili per battere Giorgia Meloni» 

A poche ore dal verdetto delle Regionali in Calabria e malgrado la sconfitta ancora fresca incassata nelle Marche, i leader del centrosinistra guardano avanti. Alla kermesse della Leopolda a Firenze, la tredicesima, il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, ha lanciato la costruzione di Casa riformista, una sorta di terzo polo rivisto e corretto. «Serve per evitare che il Quirinale diventi una Casa populista e Giorgia Meloni al Colle con i pieni poteri». Ma per battere la premier «i voti di Pd, M5s e Avs non bastano», ha detto Renzi.

Intanto a Roma, ospiti di Fanpage, si sono alternati sul palco la segretaria del Pd, Elly Schlein, e i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (il presidente del M5s, Giuseppe Conte, era assente giustificato per un'indisposizione). Il refrain è stato per tutti lo stesso: per le Politiche del 2027 bisogna inventarsi qualcosa, come una coalizione più larga che a Schlein piace. Per adesso ne fanno parte Pd, M5S e Avs. Azione per adesso dice di no, ma si vedrà.

Italia viva è sulla porta d'ingresso. Anzi, ha già un piede dentro. E con Casa riformista ha intenzione di attirare a sé qualcun altro, magari in arrivo da FI. Renzi non lo può dire, ma non gli dispiacerebbe tentare anche qualche scontento di Pd o di Azione. Iv non si scioglierà, «ma contribuirà a dar vita alla nuova alleanza».

