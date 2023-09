Renzi: mi candido alle Europee con il simbolo del “Centro” 

Matteo Renzi si riprende la scena: sarà candidato alle europee, nel collegio di Milano, con il brand “Il Centro'”. Intanto si fa strada nelle interlocuzioni tra la maggioranza e alcuni partiti di opposizione l’ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento dal 4 al 3% per la corsa a Strasburgo. In FdI non ci sarebbero preclusioni: la mossa, che aiuterebbe i partiti più piccoli come Iv, potrebbe favorire un atteggiamento più morbido in Parlamento su alcuni dossier cari al governo. Anche se Italia Viva sembra respingere l’ipotesi con Raffaella Baita, che annuncia il no di Iv perché «non si deve avere paura del voto».

Intanto la trattativa, partita in Senato su input di Avs, sembra andare avanti e si svilupperà nei prossimi giorni. Con qualche dubbio da parte di Fi che fa sapere di non aver partecipato fino ad ora ad alcuna interlocuzione. La sfida lanciata da Renzi è «prendere voti sia a Forza Italia sia al Pd», la nuova lista «sarà decisiva per dare le carte». Il suo progetto non inciderà sulle sorti di Italia viva, si precisa. Chi lo accoglie con freddezza è certamente Azione di Carlo Calenda Il leader di Azione non sembra interessato al momento al tema della candidatura alle europee. L'attenzione sembra più focalizzata sulle prossime amministrative. Lo rimarca Daniela Ruffino come tema e «problema» da risolvere dentro l’opposizione: «Se la linea di Schlein sarà di sudditanza a Giuseppe Conte, Azione dice “buona vita”. Se nel Pd riemergerà una forte vocazione riformista, allora si potrebbe lavorare per offrire agli elettori un'opzione valida e competitiva». Intanto, il centrodestra, consapevole dell'autunno caldo che dovrà affrontare tra manovra e riforme, gioca d’anticipo e cerca di ripartire compatto puntando sulle amministrative e regionali del 2024.

