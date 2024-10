Renzi manda in tilt il centrosinistra 

Basta una frase di Renzi per agitare la fragile alleanza di centrosinistra. «Quante volte ci sentiamo con Elly Schlein? Quello che è necessario, tra persone che hanno un disegno - dice il leader di Iv alla festa del Foglio - Lei dice “io voglio un’alleanza senza veti”, noi diciamo “mettiamoci attorno ad un tavolo e parliamo”». Apriti cielo. Sarebbe «grave» e Schlein dovrebbe chiarire «se il Pd avesse costruito questo disegno sulla testa del M5S e, aggiungo, di Avs - punge Giuseppe Conte - Le ragioni della nostra opposizione a Renzi non sono di natura personale, ma squisitamente politiche». E Angelo Bonelli di Avs: «Finite le regionali è inevitabile un confronto con Pd, M5S e Calenda (se ci sta) per capire se esiste questo disegno di cui parla Renzi. Lui sostiene che c’è, qualcuno ci deve spiegare la verità». Il Pd tace, Iv risponde con Francesco Bonifazi: «Il disegno di cui parla Renzi è battere Meloni. Non è difficile da capire, non c’è nessun chiarimento da fare. E non c’è nessun accordo segreto con Schlein o con altri. Se sarà possibile superare i veti, bene. Altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità». Intanto il candidato governatore Andrea Orlando (Pd) si appella al «clima mite» di Genova che «può aiutare a far ritrovare l’essenziale via dell’unità nel centrosinistra. Non solo tra Pd e M5S, ma con tutte le forze di opposizione per costruire l’alternativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA