Matteo Renzi si è espresso sulle Comunali di Firenze. «È evidente che Iv non andrà mai con la destra a Firenze» ma «se ci saranno espressioni civiche vedremo. Il Pd ha governato in questi dieci anni con Nardella e lui ha avuto i soldi che nessun altro ha mai avuto. Se c'è la partita politica non staremo con la destra, se c'è la sfida civica però vale tutto».