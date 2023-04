Renzi diventa direttore del Riformista 

Ha citato precedenti di un certo peso, come Sergio Mattarella quando fu direttore de Il Popolo , e ha giurato che non si tratta di un disimpegno dalla politica: «Non lascio, ma raddoppio, continuerò a fare il parlamentare, a fare quello che stavo facendo, ma ci metto sopra un carico da novanta». Matteo Renzi, già presidente del Consiglio e ora senatore e leader di Iv, è il nuovo direttore del quotidiano Il Riformista . Almeno «per un anno, poi vedremo cosa fare da grande», ha precisato. L'annuncio è arrivato prima via Twitter: «Ho accettato una sfida affascinante». E poi con una conferenza stampa insieme a Piero Sansonetti, che gli cederà il testimone: «L'attuale direttore del Riformista assumerà la direzione de l'Unità» , ha ricordato in una nota l'editore dei due giornali, Alfredo Romeo, «e penso che da maggio, quando tutti e due i giornali andranno a regime, la sinistra italiana potrà avere nuovo ossigeno, nuovo cuore, nuova anima».

