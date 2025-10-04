Renzi: «Costruiamo la casa riformista Io starò in disparte» 

«La casa riformista c'è se Italia Viva la costruisce. Senza Italia Viva non c'è casa riformista. Con Italia Viva soltanto non basta la casa riformista. Dunque noi non ci rottamiamo, anzi siamo tra i pochi che costruiscono. Però è importante che non ci siano protagonisti, per primi noi». Così il leader di Iv Matteo Renzi dai lavori della Leopolda a Firenze. «È interessante quello che ha detto Beppe Sala», ha aggiunto Renzi, «quando ha dichiarato “Facciamo una convenzione riformista”. Oggi qui vedrete tante persone diverse, con storie diverse. Tutti costoro possono dare una mano. Io darò una mano senza esigenze di protagonismo».

Il leader di Iv ha spiegato che «il centrosinistra è fatto da storie diverse. C'è il Pd di Schlein che è molto più a sinistra, c'è il M5S e Avs che sono molto più a sinistra, c'è bisogno di una casa riformista che tenga insieme storie diverse. Tante storie, non una: non c'è solo Italia Viva, da sola non basta, non c'è un sindaco o una sindaca». Parlando delle Regionali in Toscana, Renzi ha sottolineato: «Secondo me Giani vince. Non dico stravince, anche se lo penso. E per far sì che Giani sia profondamente ancorato alla scelta riformista è importante che la casa riformista vada bene. Il mio è un appello ai moderati, ai riformisti toscani: non buttate via il voto con FI e il centrodestra,questa energia indirizzatela nella casa riformista che possa aiutare Giani a tenere la barra dritta sui temi riformisti».

Tra gli ospiti della kermesse fiorentina, oltre a vari ministri (Guido Crosetto, Difesa; Giuseppe Valditara, Istruzione; Matteo Piantedosi, Interno), anche il presidente del Pd Stefano Bonaccini: «Il termine Campo largo non mi piace, diciamo un centrosinistra nuovo e plurale e civico», ha detto. «Parlare di nomi e cognomi è uno degli sport che il Pd ha sempre praticato. Se parliamo ora di nomi smettiamo di parlare di contenuti». E ancora: «Se pensiamo che basti criticare Meloni per prendere più voti, sbagliamo di grosso. Adesso dobbiamo mettere insieme la coalizione, leggere i dati delle Regionali e decidere insieme».

È intervenuta anche la sindaca di Genova Silvia Salis: «L'unione è la forza», ha detto, «è stata la forza del nostro progetto a Genova ed è la forza della classe dirigente del campo progressista che la destra non ha. In passato il male del campo progressista è stata la corsa alla differenziazione che non produce risultati. Concentriamoci su ciò che ci unisce».

