Renzi-Calenda, è divorzio I gruppi cambiano nome 

Arriva il nuovo strappo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, che parte con la votazione, assente Azione, del cambio di nome del gruppo del Senato. E continua con la richiesta di separazione alla Camera. Una iniziativa che porta scompiglio nell’ex terzo polo e che dovrebbe accelerare l’addio formale tra i due partiti. La telenovela - come l’ha chiamata Renzi - non è finita, ma quasi. E come nelle soap, la trama è piena di intrecci. Politicamente il Terzo polo non è mai nato, Italia viva e Azione si sono presentate insieme alle urne nel 2022, ma sono rimaste due realtà distinte. E la prospettiva di una lista unica alle Europee è tramontata da tempo. Ma i parlamentari convivono ancora negli stessi gruppi di Camera e Senato. Da separati in casa. Finora e per poco. Perché, con un paio di mosse, Iv prima ha ottenuto il cambio del nome del gruppo al Senato, facendo scomparire il riferimento ad Azione, e poi ha chiesto la costituzione di un gruppo autonomo alla Camera. «Ufficializziamo la separazione delle strade», ha scritto Renzi. «Per Azione non vi è alcun problema ad accettare la richiesta di Renzi di sciogliere i gruppi», gli ha risposto Calenda, che però ha presentato un ricorso sul cambio di nome.

