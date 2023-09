Renzi attacca il Pd: «È la sesta stella del Movimento di Conte» 

Palermo. Il Pd di cui è stato segretario «è diventato grillino, la sesta stella di Conte». E ai dem, che votarono il jobs act, Matteo Renzi dice che ha creato un milione di posti di lavoro. In un incontro pubblico a Terrasini, nel Palermitano, l'ex premier prende le distanze dal «populismo di sinistra di Conte e Schlein e dal sovranismo di destra di Meloni e Salvini, che fanno un decreto legge su ogni fatto di cronaca».

Il Centro di Renzi «è uno spazio di riformismo e valori che non sono di chi dice “facciamo affogare i migranti”». Lo irritano dem e i Cinquestelle: «È sconvolgente che nell’ultimo mese il Pd abbia sostenuto le misure del Governo, ad esempio sulle banche. Il M5s sostiene il Governo sulle questioni della Rai, noi abbiamo fatto un'opposizione durissima».

Sospettato di desiderare un abbassamento al 3% della soglia di sbarramento per le elezioni, Renzi assicura che per lui la legge non si deve cambiare.

Quanto ai consensi, il leader di Iv conta su chi ha votato Terzo polo, su un pezzo di Pd «che non può accettare la deriva a sinistra della Schlein» e su una parte di Forza Italia «che votava per Berlusconi e ora non può votare Salvini e Meloni, perché quando c'era Berlusconi era Forza Italia ma ora, con Tajani, è forse Italia».

A Meloni suggerisce che sul patto di stabilità «deve avere il sostegno di tutti, dovrebbe fare alleanze in Europa, altrimenti perde. La bussola è l'intervento di Draghi sull'Economist che Meloni dovrebbe stampare».

Smentendo qualunque ipotesi di appoggio al Governo, Renzi sottolinea che Iv è all'opposizione di un esecutivo che «fa retromarcia su tutto», pur definendo la propria azione «un'opposizione diversa». Ma «su riforme istituzionali e giustizia, se Meloni non fa retromarcia anche su questo, noi certamente siamo a favore dell'elezione diretta del premier e della separazione delle carriere. Siamo d'accordo con la premier perché significa essere d'accordo con noi stessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA