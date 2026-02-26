“Rental Family” e le vite degli altri per riscoprire la forza dei legami più autentici 

Dall’immedesimazione sul set a quella nelle relazioni interpersonali, Brendan Fraser torna in “Rental Family”: seconda pellicola della regista Hikari e nostalgica rappresentazione del Giappone attraverso gli occhi di un “gaijin”, alle prese con un ingaggio quanto mai insolito. Trasferitosi a Tokyo da alcuni anni, Phillip sogna di affermarsi come attore, alternando i provini ai lavori occasionali. Le circostanze, tuttavia, lo portano a conoscere Shinji, titolare di una società che, per aiutare le persone a risolvere i loro problemi, fa assumere identità fittizie ai propri dipendenti. Alle prese con i primi clienti, Phillip assiste una ragazza in cerca di un marito per convolare a nozze; una madre che vuole aiutare la figlia a superare l’esame d’ammissione in una scuola; una vecchia star del cinema desiderosa di riscoprire il proprio passato prima di spegnersi. Un mestiere tanto imprevedibile non ostacola l’instaurarsi dell’empatia, ma come intervenire quando i legami cominciano a farsi troppo forti?
Dall’ilarità di uno straniero che si adatta goffamente a un mondo sconosciuto, la trama converge rapidamente sul tema centrale: immaginarsi in altre vite, al di là della propria. Lo spunto funziona soprattutto nell’allestire credibilmente le varie situazioni; In parallelo, gli scorci incantevoli di una terra fiera e solenne regalano istanti di pura commozione. Fraser conferisce al protagonista un’anima sensibile, immergendosi con abile mutevolezza nelle storie che lo attraversano. Un lavoro riuscito nel realizzare la propria intuizione, efficace nel mostrare le infinite criticità che interessano ogni giorno l’esperienza umana. (g. s.)