VaiOnline
La commedia
27 febbraio 2026 alle 00:39

“Rental Family” e le vite degli altri per riscoprire la forza dei legami più autentici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dall’immedesimazione sul set a quella nelle relazioni interpersonali, Brendan Fraser torna in “Rental Family”: seconda pellicola della regista Hikari e nostalgica rappresentazione del Giappone attraverso gli occhi di un “gaijin”, alle prese con un ingaggio quanto mai insolito. Trasferitosi a Tokyo da alcuni anni, Phillip sogna di affermarsi come attore, alternando i provini ai lavori occasionali. Le circostanze, tuttavia, lo portano a conoscere Shinji, titolare di una società che, per aiutare le persone a risolvere i loro problemi, fa assumere identità fittizie ai propri dipendenti. Alle prese con i primi clienti, Phillip assiste una ragazza in cerca di un marito per convolare a nozze; una madre che vuole aiutare la figlia a superare l’esame d’ammissione in una scuola; una vecchia star del cinema desiderosa di riscoprire il proprio passato prima di spegnersi. Un mestiere tanto imprevedibile non ostacola l’instaurarsi dell’empatia, ma come intervenire quando i legami cominciano a farsi troppo forti?

Dall’ilarità di uno straniero che si adatta goffamente a un mondo sconosciuto, la trama converge rapidamente sul tema centrale: immaginarsi in altre vite, al di là della propria. Lo spunto funziona soprattutto nell’allestire credibilmente le varie situazioni; In parallelo, gli scorci incantevoli di una terra fiera e solenne regalano istanti di pura commozione. Fraser conferisce al protagonista un’anima sensibile, immergendosi con abile mutevolezza nelle storie che lo attraversano. Un lavoro riuscito nel realizzare la propria intuizione, efficace nel mostrare le infinite criticità che interessano ogni giorno l’esperienza umana. (g. s.)

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 