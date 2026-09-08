Renovo BioEdil, nessuna schiarita 

La vertenza Renovo BioEdil approda in Consiglio regionale. L’azienda di Iglesias ha avviato una procedura di licenziamento collettivo di dodici lavoratori, motivando la scelta con «una riorganizzazione interna» e prevedendo l’eliminazione di un intero turno di lavoro. La vicenda provoca ora la reazione del consigliere regionale Gianluigi Rubiu, di Fratelli d’Italia: ha presentato un’interrogazione scritta alla presidente della Regione, Alessandra Todde, e all’assessore all’Industria, Emanuele Cani, sulla situazione occupazionale dello stabilimento.

L’interrogazione

La questione assume particolare rilievo perché Renovo BioEdil è stata presentata fin dall’avvio come un progetto strategico per il Sulcis. In mano a Vladimir Katunin, figlio del più conosciuto oligarca russo Alexander, «lo stabilimento sostenuto da risorse pubbliche nazionali e regionali – si legge nel comunicato di Rubiu - produce pannelli isolanti in fibra di legno ed è stato indicato dall’azienda come il primo impianto italiano di questo tipo». Rubiu chiede quindi alla Regione di chiarire quali e quante risorse pubbliche siano state erogate all’impresa e di verificare il rispetto degli impegni occupazionali assunti dall’azienda in occasione dell’accesso ai contributi. Chiede inoltre se la stessa Regione sia stata informata per tempo della procedura di licenziamento e quali azioni intenda mettere in campo per evitare una nuova crisi occupazionale nel territorio. «Chi ha ricevuto sostegno pubblico deve rispettare i patti con le istituzioni, con il territorio e, soprattutto, con i lavoratori. - afferma Rubiu - il Sulcis Iglesiente non può permettersi l’ennesima perdita di posti di lavoro, soprattutto in un settore innovativo e ad alta valenza ambientale come la bioedilizia».

I sindacati

Ieri si è svolto il confronto tra vertici aziendali, Fillea Cgil e lavoratori, nell’ambito della procedura obbligatoria per i licenziamenti collettivi. Il sindacato, in attesa della conclusione della vertenza, preferisce mantenere una posizione prudente e non rilasciare alcuna dichiarazione. «Nei prossimi giorni diffonderemo un nostro comunicato», fa sapere il rappresentante sindacale dei lavoratori Renovo BioEdil, Simone Zucca. Il consigliere Rubiu intanto annuncia che seguirà l’evolversi della vertenza e, sulla base delle risposte della Giunta regionale, valuterà ulteriori iniziative a tutela dell’occupazione e degli interessi del Sulcis.

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