Rennes e Feyenoord gli ostacoli per Roma e Milan 

«È importantissimo passare il playoff. Vogliamo andare avanti, passare il turno è il nostro obiettivo e l'abbiamo preparata bene». “Retrocesso” dalla Champions League, il Milan ospita oggi alle 21 al “Meazza” i francesi del Rennes: «Solo affrontandoli saprò dirvi il livello ma il campionato francese è molto veloce, servirà attenzione. Stanno confermando l'undici titolare da qualche settimana, li conosciamo bene», dice a riguardo l'allenatore rossonero Stefano Pioli alla vigilia dello spareggio di Europa League. Brucia ancora l’addio alla Champions League: «Di quella sera a Newcastle resta la delusione ma ora dobbiamo buttare tutte le nostre motivazioni in questa Europa League. In Europa bisogna essere al top nella singola serata».

Trigoria inquieta

È invece quasi una classica la sfida delle 18.45 tra Feyenoord e Roma, già avversarie in finale di Conference nel 2022. Per la gara d'andata del playoff a Rotterdam, De Rossi recupera Chris Smalling, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori cinque mesi, e un Cristante afflitto al mal dis chiena. Clima pesante: la tifoseria continua a contestare il capitano. «Pellegrini “anello” debole», recitava lo striscione affisso fuori Trigoria nella notte. Il riferimento è all'anello che la squadra ha regalato a Mourinho per la vittoria della Conference League e che lo Special One, nel giorno del suo esonero, ha lasciato nell'armadietto di Pellegrini con il biglietto “me lo ridarete quando diventerete uomini».

