«Reni trapiantati a Cagliari» 

I reni di Fabio Lai sono stati trapiantati ieri a due pazienti sardi che erano in lista d’attesa. Sono gli unici organi dell’allevatore desulese rimasti e Cagliari. Cornee e cuore sono stati destinati ad altri ospedali della Penisola.

«Quello di Fabio Lai un caso particolare. Non capita spesso di avere a che fare con persone che hanno fatto due donazioni. Era certamente molto generoso. Un donatore convinto». Parola di Marco Dominici, il rianimatore dell’ospedale Brotzu che ha seguito la vicenda dell’allevatore di Desulo ricoverato nell’ospedale cagliaritano dopo un malore accusato mentre lavorava a Siliqua.

«È arrivato al pronto soccorso con un’emorragia celebrale – racconta il medico – la situazione si è aggravata dopo qualche ora ed è stato disposto il ricovero in terapia intensiva». Ma le condizioni sono andate sempre peggiorando. In seguito, dopo tutti i controlli la commissione medica ha accertato la cessazione delle funzioni vitali. Dopo aver decretato la morte celebrale è stata avviata tutta la procedura che precede il prelievo degli organi. In quel momento vengono individuati a livello nazionale i pazienti in attesa di trapianto.

«Si valuta inizialmente l’idoneità degli organi – aggiunge Marco Dominici – nel frattempo viene chiamato il ricevente. In queste circostanze si mobilitano anche tutte le equipe interessate, arrivano in Sardegna e poi ripartono con gli aerotaxi. A quel punto tornano negli ospedali di provenienza e procedono con i trapianti ai pazienti che erano stati giudicati compatibili. Fabio era una persona in salute con il fisico possente. Questo ha agevolato tutte le operazioni per il prelievo». (f. p.)

