Rendiconto finanziario al palo, scontro sul ritardo di due mesi 

«La Giunta Puddu rischia il commissariamento per incapacità». L’affondo è del consigliere di opposizione Diego Corrias a fronte dei ritardi del Comune di Assemini nell’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2024: «Abbiamo segnalato il caso in Regione».

Entro il 30 aprile di ogni anno il Comune è obbligato ad approvare l’atto finanziario necessario per la verifica dei risultati della gestione e per la programmazione futura. Nel 2024 c’era stato un ritardo di due settimane, quest’anno si avvicina ai due mesi. L’iter prevede che venga prima esaminato in Giunta, poi dai revisori, quindi messo a disposizione dei consiglieri: l’okay definitivo spetta al Consiglio.

«A oggi non è nemmeno in programma la sua approvazione, nonostante sia un passaggio indispensabile per procedere alle assunzioni e usare le risorse dell’avanzo per le opere pubbliche», ha commentato Corrias, «ci sono forse difficoltà, in maggioranza, a far quadrare i numeri? O è semplicemente incuria?».

«Approvare il bilancio - ha commentato dalla minoranza Niside Muscas - significa sapere di quanti fondi il Comune dispone per investimenti importanti. E senza bilancio il Comune non può assumere nuovo personale». Problemi anche con l’Imu: «Scadeva lunedì - aggiunge Muscas - ma il continuo indugiare del Comune non consente di applicare le nuove aliquote per il 2025 approvare fuori tempo massimo».

«Purtroppo c'è carenza di personale», ha spiegato l'assessore Marcello Malloru, «e quello presente è sottoposto a un sovraccarico di lavoro».

«Abbiamo voluto dare un taglio col passato – chiude il sindaco Mario Puddu – nel segno di una particolare attenzione e rigore nell'analisi dei nostri bilanci. È emerso in questi mesi che l'avanzo di amministrazione è costituito da crediti risalenti ad oltre 4 anni, non riscossi a suo tempo dall'amministrazione: ora occorre verificare la reale esigibilità. E in altri casi ci sono crediti riportati sistematicamente nel corso degli anni ma per i quali non è dato certificare il soggetto debitore. Da qui i ritardi, anche perché uno dei nostri obiettivi è quello di utilizzare l'avanzo di amministrazione (come mai si è fatto, oltretutto) dopo averne accertato la reale consistenza. Una linea dettata anche dai rilievi della Corte dei Conti relativi al bilancio del 2022: i crediti che venivano riportati sistematicamente tra i residui attivi e che vanno confluire nell'avanzo, non erano e non risultano certi». (sa. sa.)

