Boroneddu
21 agosto 2025

Rendiconto, è polemica fra sindaco e minoranza  

A Boroneddu il rendiconto di gestione è passato con il voto contrario dell’opposizione. «Abbiamo votato contro per il ritardo nell’approvazione e per i rilievi formulati dal revisore dei conti sullo stato patrimoniale» ha dichiarato Fabrizio Miscali. Il sindaco Angelo Mele ha esordito: «Il 2024 è stato un anno impegnativo, si è cercato di rispondere alle esigenze dei cittadini e garantire i servizi ma non è stato facile perché ancora oggi negli uffici c’è carenza di personale. L'Amministrazione ha operato nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, mantenendo sotto controllo le spese e assicurando una gestione oculata delle risorse». Miscali ha messo in evidenza come sia aumentato il fondo cassa di circa 400mila euro. «È evidente che l’Amministrazione non sta spendendo, non perché ci sono debiti come si vuol far credere ma perché l’operato è negativo. Una gestione oculata non implica necessariamente una riduzione della spesa». Miscali ha aggiunto che «il revisore dei conti ha invitato l’Ente a completare la contabilizzazione delle risultanze dell’inventario e tale appunto era stato già sollevato». Puntuale la replica del sindaco: «I soldi non spesi restano a disposizione dell’Amministrazione e per spendere è necessario avere personale». ( a.o. )

