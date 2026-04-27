Rendiconto di gestione, tesoretto di 8 milioni 

Via libera al rendiconto di gestione, la fotografia finanziaria dell’attività amministrativa riferita allo scorso anno, con un tesoretto dell’avanzo di amministrazione che sfiora gli 8 milioni di euro. Il documento contabile - deliberato in largo anticipo dalla Giunta - è stato approvato durante l’ultima riunione del Consiglio comunale di Selargius, portata in Aula dall’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu: dalle spese per ogni settore del Municipio, agli investimenti fatti nel corso del 2025. Conti in ordine - come certificano anche i revisori con il parere favorevole - e la conferma del pagamento delle fatture nei tempi che ha azzerato anche quest’anno il fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Ora c’è da spendere il maxi fondo da 7 milioni e 800 mila euro, risorse disponibili in cassa da investire entro fine anno. Gran parte dei gruppi di minoranza però ha votato contro e non è intervenuta sui contenuti del rendiconto: «Riteniamo grave l’assenza in Aula di tutti gli assessori a parte Porqueddu. Ancora una volta registriamo una mancanza di rispetto verso il Consiglio comunale», la motivazione data dai consiglieri Omar Zaher, Giorgia Porcu, Alberto Cappai e Franco Camba. «Dispiace sia mancato il confronto politico per un documento così importante per il Comune», la risposta dell’assessore Porqueddu. «La discussione democratica in questi casi è importante per eventuali correttivi che possono essere fatti grazie a proposte che arrivano anche dalla minoranza».

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