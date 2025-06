Rendiconto bloccato: fondi a rischio 

A un mese e mezzo dalla scadenza, l’amministrazione comunale di Fonni non ha ancora approvato il rendiconto 2024. A sollevare il caso è il gruppo consiliare “In Alto Fonni”, che in una nota denuncia il ritardo definendolo ingiustificabile e potenzialmente dannoso per il paese. Secondo quanto ricordato dai consiglieri Raffaele Maloccu, Giambattista Cadau, Rita Tolu e Sandra Manca, il documento di rendiconto avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile. «L’inosservanza di tale obbligo – sottolineano – potrebbe comportare conseguenze giuridiche e rappresenta un segno evidente di leggerezza politica nella gestione della cosa pubblica». Il rendiconto, spiegano i consiglieri, «non è un atto tecnico fine a sé stesso, ma costituisce la verifica tra quanto promesso politicamente dall’amministrazione e quanto effettivamente realizzato. La mancata approvazione ha conseguenze concrete e gravi sulla vita amministrativa del paese: impedisce infatti l’accesso a fondi statali già destinati al Comune, la riprogrammazione delle risorse non spese e il rilascio di risorse accantonate». Il gruppo chiede una rapida convocazione del Consiglio , per comprendere le cause dei ritardi e «procedere allo sblocco immediato dei fondi».

