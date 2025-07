«Rendiamo percorribili le strade per raggiungere i vasconi» 

La Giunta Comunale ha approvato il piano – valido sino al 2027 – per la manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento e dei vasconi antincendio in località Cabasu e Is Trias. La manutenzione dei vasconi antincendio è fondamentale per garantire la sicurezza ed è è stata affidata a una ditta di Iglesias.

In queste località il Comune di Guspini ha costruito alcuni pozzi e spazi di accumulo per fronteggiare la piaga degli incendi attraverso servizi di emergenza

Alessio Pilloni del gruppo Impari in consiglio comunale esprime soddisfazione, ma auspica che il Comune intervenga per rendere più semplice la percorribilità delle strade: «Questi vasconi hanno bisogno di una manutenzione costante, e soprattutto di strade percorribili per raggiungerli, non possiamo permetterci di vedere andare in fumo un territorio dove i vasconi esistono ma le strade non sono transitabili. Le vasche piene d’acqua sono riserve efficaci per le zone boschive, riducono i tempi di approvvigionamento per gli elicotteri e di tutti i mezzi antincendio, abbreviano di molto i tempi d’intervento laddove le possibilità di raggiungere il mare o una semplice diga sia complicata. Per garantire un servizio completo e sicuro le strade che portano ai vasconi devono essere percorribili per permettere ai mezzi gommati di potersi rifornire per effettuare lo spegnimento e bonifica da parte degli operatori».

