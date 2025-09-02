VaiOnline
Nuxis.
03 settembre 2025 alle 00:30

«Rendete bello il paese con fiori e piante» 

Con una lettera rivolta ai concittadini, il sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri, ha richiamato l’attenzione di tutti per rendere il paese ancora più bello, attraverso un’iniziativa mirata a renderlo più colorato e accogliente. L’amministrazione comunale mette a disposizione gli spazi (aiuole) e gli arredi (vasi e fioriere), ma il vero tocco speciale è nelle mani dei cittadini. Il sindaco invita la comunità a scegliere e piantare fiori e piante acquistate personalmente, secondo i propri gusti e la propria creatività.

«Come amministrazione comunale - ha detto Romeo Ghilleri - abbiamo preso la decisione di avviare questa iniziativa per coinvolgere i cittadini, stimolarli e collaborare con il Comune. Vogliamo anche far sentire il paese vivo e curato dai suoi abitanti. Poiché ci vivono, abbiamo pensato a qualcosa di nuovo da sponsorizzare. Infine, ci impegneremo a programmare questa bella iniziativa ogni anno, per coinvolgere sempre tutta la comunità».

