«Renderemo Nuoro orgogliosa di noi» 

Nuoro. La Nuorese scaglia il suo primo dardo alle avversarie, scegliendo come guida tecnica uno dei principi della quinta serie: Ivan Cirinà. Il tecnico sassarese, dopo un biennio nella panchina del Ghilarza (a ottimi livelli) e una stagione di stop, si appresta a disputare il quindicesimo campionato tra Promozione (2) ed Eccellenza (13).

Torna in panchina dopo un anno sabbatico. Cosa ha fatto intanto?

«Ho visto tante partite e ricaricato le pile. Grazie al presidente Cadoni, a Baranta e Dessì ho fatto un’esperienza molto formativa con gli Under 16 e 17 della Rappresentativa regionale assieme a Davide Canosa. Inoltre sono stato il responsabile tecnico dell’Ast Sassari. In questo caso ringrazio Fabrizio D’Elia e Vincenzo Fadda per avermi scelto. Son molto contento del duplice ruolo. Mi ha permesso di ritornare nel calcio giovanile in cui ho mosso i primi passi con Ossese, Monserrato e Torres».

Aveva tante richieste. Perché la Nuorese?

«È una società storica nel panorama calcistico sardo. Ha un progetto importante, una dirigenza sana. Ha ambizioni come me».

La rosa va bene? È necessario qualche innesto?

«C’è una buona base. Dovremo stare attenti tra riconferme e acquisti per poter affrontare il campionato con serenità».

Chi è Ivan Ciriná?

«Un allenatore che ama giocare la palla. Prediligo le difese solide e le ripartenze veloci, con la ricerca della verticalizzazione. Poi dipenderà dal tipo di squadra che si allestirà, per capire quali possano essere le migliori strategie da adottare, funzionali all’organico».

Quali sono le sensazioni per la prossima stagione?

«Sarà un campionato affascinante, con piazze storiche, da affrontare con molto rispetto. Non c’è una squadra da sottovalutare. Alla lunga, come è sempre stato, la spunterà chi avrà la rosa più ampia».

Siete neopromossi. Come uscirne indenni?

«Dovremo lavorare sul campo, a testa bassa, cercando di fare gruppo il più possibile. Sono le cose più importanti. La solidità fa la differenza».

Quali saranno i vostri obiettivi in questa nuova avventura?

«Vogliamo fare bene e toglierci le nostre soddisfazioni. Servirà il tempo necessario perché si crei il giusto amalgama con i giocatori. Ci saranno momenti di difficoltà, altri di esaltazione. Dovremo essere bravi ed equilibrati, affrontando ogni partita come una finale».

Come saluta i tifosi della Nuorese?

«Prima di tutto vorrei ringraziare il direttivo e la società per avermi voluto così fortemente. Sono stato impressionato dell’ambiente. Prometto di proporre una squadra che renda orgogliosi i tifosi sotto il profilo dell’impegno e della grinta».