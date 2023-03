Renault in fiamme in via Perra, roghi in tutto l’hinterland 

Fiamme nella notte a Quartu, Sestu e Monserrato. A Quartu il rogo ha danneggiato una Renault parcheggiata in via Perra. A Sestu è andata a fuoco un'altra macchina nella zona di More Corraxe. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito avvertendo i vigili del fuoco di Cagliari, che hanno spento le fiamme mettendo poi in sicurezza il sito. Si indaga ora per verificare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. Durante il sopralluogo dei pompieri non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

Sull’origine degli incendi si indaga a tutto campo, senza escludere alcuna ipotesi. I nuovi roghi destano comunque preoccupazione dopo quelli che recentemente si sono sviluppati nella zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a ridosso della statale 554 per un incendio che si è sviluppato tra le masserizie abbandonate in territorio di Monserrato. Una fra le tante discariche abusive che continuano a crescere e non solo a ridosso dei centri abitati, a dispetto dei controlli e delle bonifiche a più riprese portate avanti dai Comuni di Selargius, Monserrato, Quartucciu e Quartu.

