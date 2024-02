Rena Bianca, numero chiuso e ticket 

Numero chiuso e ticket (contributo ambientale) nella spiaggia di Rena Bianca a Santa Teresa Gallura. Scatterà da giugno come ha dichiarato la sindaca Nadia Matta. I due provvedimenti di cui si parla da tempo specialmente per il numero chiuso, nascono per tutelare l’arenile che guarda Bonifacio, meta durante l’estate di tanti teresini e turisti, non solo per la sua bellezza ma anche per la sua particolare vicinanza al centro.

Tutela e sicurezza

La spiaggia di Rena Bianca è lunga circa 300 metri, ha una superficie di circa 9.188 metri quadrati e sono presenti due concessioni balneari. Riconosciuta di particolare pregio ambientale, la spiaggia, sostiene l’amministrazione comunale, «ha visto negli anni un incremento esponenziale e non più sostenibile del numero di fruitori nel periodo estivo e ciò, date le sue ridotte dimensioni, rappresenta un elevato rischio di erosione e compromissione del sistema ambientale. Inoltre c’è un aspetto altrettanto importante legato alla sicurezza degli utenti che la frequentano»; non solo ma «l'eccessivo carico antropico determina una serie di problematiche su sicurezza, igiene ambientale e tutela degli ambienti naturali». Con le due prescrizioni, il Comune intende promuovere un progetto di tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia, con l’obbiettivo del ripristino dell’assetto morfologico-ambientale del sistema dunale e delle relazioni funzionali con la spiaggia. I due provvedimenti, già previsti e contenuti nel “Regolamento di disciplina per la fruizione della spiaggia di La Rena Bianca”, approvato a maggio 2022 al quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni pochi giorni fa, demanda alla Giunta comunale le decisioni riguardarti le tempistiche di attuazione, la fissazione dei limiti d’accesso (e questo sulla base dei metri quadri da assegnare a ciascun utente), gli importi del ticket con eventuali esenzioni o sconti.

Lo studio

A suo tempo l’amministrazione comunale aveva assegnato l’incarico a un gruppo di esperti per uno studio scientifico in base al quale si sarebbero adottate le decisioni necessarie per la salvaguardia del sistema spiaggia; relazione arrivata da qualche tempo sulla scrivania della sindaca. In attesa delle decisioni della Giunta, il Consiglio comunale ha già deliberato di affidare alla società in house Silene multiservizi la gestione dei servizi turistici per la fruibilità di Rena Bianca. Gestione che consiste principalmente nel controllo per la limitazione e regolamentazione degli accessi, nella riscossione del contributo ambientale per la fruizione dell'arenile e dei relativi servizi, nella pulizia giornaliera del lido, e gestione dei servizi igienici che si trovano nel retrospiaggia, gestione dei servizi turistici annessi e dei sistemi di prenotazione e promozione del sito.

Il canone che la Silene avrebbe dovuto versare al Comune è stato tuttavia sostituito «con l'introduzione di un vincolo di destinazione a nuovi investimenti, per il miglioramento della fruibilità ambientale e turistica dell'area nel suo complesso».

