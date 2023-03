Remuzzi e i test in Medicina: «Quanti dottori servono? Si parta dalle esigenze reali»  

«Il numero chiuso per la facoltà di medicina? Né chiuso, né aperto. Bisogna individuare il numero di nuovi medici che serve in rapporto alle esigenze del nostro Paese proiettate negli anni necessari per la formazione. Se c’è bisogno di 20mila medici non possiamo certamente far laureare, solo per dare un’idea, 100mila persone come avveniva in passato ma neanche 5mila come si è fatto in tempi recenti. Poi, soprattutto, ci deve essere coerenza tra i laureati e coloro che accedono o che possono accedere alle scuole di specializzazione». Lo scienziato Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, riflette sulle debolezze della sanità pubblica messe impietosamente a nudo dal Covid.

Che cosa ci ha insegnato la pandemia?

«A non avere certezze. Ci ha detto quanto sia difficile avere dei giudizi immutabili. Il virus cambiava più rapidamente di noi. In tanti, anche illustri scienziati, all’inizio erano convinti che il virus sarebbe rimasto confinato in Cina. Tutti parlavano di cose che non sapevano. La pandemia ci ha insegnato ad avere grande prudenza e attenzione soprattutto quando parliamo di questioni complesse davanti a un vasto pubblico».

Una lezione molto pesante.

«Il virus ci ha anche insegnato che la sanità nel territorio è estremamente importante. Molti pazienti potevano essere curati a casa, ma non c’era un’adeguata organizzazione. Non dobbiamo fare l’errore di accusare quelli che all’inizio si sono prodigati facendo tutto quello che era possibile e pure l’impossibile. Non eravamo preparati ad affrontare un’onda così impetuosa».