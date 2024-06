Remuntada Spagna, prima Va sotto e poi cala il poker 

Spagna 4

Georgia 1

Spagna (4-3-3) : Unai Simon, Carvajal (36' st Jesùs Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (21' st Grimaldo), Pedri (7' st Dani Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (36' st Merino), Yamal, Morata (21' st Oyarzabal), Williams. All. De La Fuente.

Georgia (3-5-2): Mamardashvili, Gvelesiani (34' st Kvekveskiri), Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili (41' pt Altunashvili), Chakvetadze (18' st Davitashvili), Kochorashvili, Lochoshvili (18' st Tsitaishvili) , Mikautadze (34' st Zivzivadze), Kvaratskhelia. All. Sagnol.

Arbitro : Letexier (Francia)

Reti : nel pt 18' Le Normand (autorete), 39' Rodri; nel st 6'

Fabian Ruiz, 30' Williams, 38' Dani Olmo

Note : Angoli 13-3 per la Spagna; recupero: 2' e 3'; ammoniti: Morata, Davitashvili per gioco scorretto.

Colonia. Un'autorete dopo 18 minuti per illudersi e poi, con il passare del tempo, un brusco risveglio. Nella sfida che valeva un posto nei quarti di finale di Euro 2024 la Spagna ha iniziato con un’autorete di Le Normand, nell'unica azione efficace dei georgiani, che ha fatto pensare che potesse materializzarsi una clamorosa sorpresa, ma non poteva finire così vista la superiorità tecnica e il dominio da parte degli spagnoli. Senza dimenticare che le due frecce della Roja, anzi le Ferrari come Nico Williams e Lamine Yamal sono stati ribattezzati in patria, anche questa volta hanno fatto impazzire gli avversari. È strano quindi che la Spagna abbia pareggiato con Rodri soltanto al 39', ma in apertura di ripresa l'ex napoletano Ruiz, con un colpo di testa, ha rimesso le cose in ordine e dato il via alla sinfonia spagnola, concretizzatasi anche con i gol di Nico Williams e del subentrato Dani Olmo. A deliziare i tifosi anche una giocata di Kvaratskhelia, che ha provato a segnare da lontano avendo visto Unai Simon fuori ai pali: ma gli è andata male.

RIPRODUZIONE RISERVATA