Remunnu ’e Locu: prove con Mahmood «Ajò, tenores!» 

L’annuncio ufficiale è arrivato alle 17 di ieri, quando dai loro profili social, i Tenores di Bitti Remunnu ’e Locu hanno comunicato ai fan: «Siamo a Sanremo da qualche giorno per le prove. Manca poco alla sera del 9 febbraio, quando al Teatro Ariston canteremo con Mahmood, in occasione della settantaquattresima edizione del Festival più importante della musica italiana». Centinaia i like e i commenti, fra cui è spiccato anche quello dello stesso cantante originario di Orosei con un “Ajò”, accompagnati da quelli giunti da decine di appassionati sparsi in tutto il mondo.

Celebra così l’ennesimo successo il sodalizio fondato nel 1974 da Daniele Cossellu, Piero Sanna, Salvatore Bandinu e Tancredi Tucconi, reduce da tournée in tutti e cinque i continenti e da esibizioni con Lester Bowie e Ornette Coleman, Frank Zappa e Peter Gabriel. E mentre nell’isola cresce l’entusiasmo intorno alla compagine barbaricina, la quaterna composta da Dino Ruiu (voce), Andrea Sella (mezza voce), Mario Pira (Basso) e Pierluigi Giorno (Contra), è in full immersion con le prove in vista della serata cover, con “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla.

