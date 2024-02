Remunnu ’e Locu: «La nostra musica in mondovisione» 

Manca poco alla prima esibizione di canto a tenore all’Ariston. I Tenores di Bitti Remunnu ’e Locu stasera con Mahmood, nella serata dedicata alle cover, porteranno una rivisitazione della canzone “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla. «Una delle mie canzoni italiane preferite di sempre», ha detto Mahmood. «La profondità di questo testo è immensa, sono felice di cantarla con loro perché rappresentano la mia terra d’origine. Stasera sul palco mi sentirò a casa».

L’attesa nel paese barbaricino è alle stelle per i suoi cantori bittesi, che in decenni di attività hanno portato l’antica espressione artistica dei pastori in tutto il mondo.

Ultime prove per riscaldare la voce di Dino Ruiu, la mezza voce di Andrea Sella, la contra di Pierluigi Giorno e il basso di Mario Pira, tra un canto a “isterrita” e uno a “boche notte” e tra un “ballu seriu” e un “ballu lestru”: «Il canto a tenore rimarrà sempre il canto del nostro mondo, porteremo in mondovisione la ricchezza di una terra intera». ( a.d. )

