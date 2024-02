Remunnu ‘e Locu all’Università 

Una lectio magistralis sulla pace per inaugurare il 462mo anno accademico. La terrà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana. L'Università di Sassari sceglie un tema attuale e per certi versi scomodo per la cerimonia che si terrà lunedì al teatro Comunale di Sassari a partire dalle 11. Il rettore Gavino Mariotti, che ha lavorato in sinergia con l'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, ha spiegato la scelta: “Il cardinale Zuppi è l'uomo che sta cercando di costruire rapporti di pace tra gli Stati, tra tutti gli Stati. Ha incontrato il presidente Usa, quello ucraino, ha avuto diversi incontri in Africa”.Fra gli interventi anche un momento musicale che oltre al coro dell'Università di Sassari vedrà l'esibizione del Tenore di Bitti “Remunnu 'e Locu”, reduci dal successo del Festival di Sanremo con Mahmood.Alle 13.15 verrà inaugurato l'edificio “Porta Nuova”, adiacente al palazzo storico dell'ateneo sassarese e realizzato nel 1874 dal Comune di Sassari. Ospiterà il personale amministrativo dell'ateneo.

