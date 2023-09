Remo Anzovino e la magia del lago «Ho musicato la luce riflessa sull’acqua» 

Suonare lasciandosi trascinare dal ritmo delle pagaie che solcavano le acque del lago di Gusana, seguendo una scaletta creata per l’occasione e incastonata nelle tante emozioni fornite dal territorio. Questa può essere una sintetica descrizione del concerto di Remo Anzovino, uno dei più grandi pianisti e compositori della musica mediterranea, che ha chiuso, quasi all’imbrunire, la seconda giornata di “Esperienze e suoni d’acqua festival”.

«Suonare sul lago è stata una grande emozione. Ho cercato di costruire la colonna sonora del luogo e delle emozioni che suscita attraverso il riflesso di luce sull’acqua e la transizione dalla luce al buio”. L’artista friulano, nella chiatta galleggiante creata per l’occasione, ha trascinato con sé il pubblico in un viaggio ai confini tra il sogno e la realtà. “Don’t forget to fly”, non dimenticare di volare, è il titolo dell’ultimo album che Anzovino sta portando in giro per l'Italia, ma è anche il messaggio lasciato ad ogni singolo spettatore. Tra i brani “The Second Life of Icarus”, “Air Swimmer”, “Sky Flowers” e “no Gravity”, accompagnati da “Galilei, “Istanbul” e “Igloo”. Il compositore e pianista da 23 milioni di stream su Spotify in 180 paesi nel mondo, ha mantenuto un dialogo costante con il pubblico fatto non solo di note e parole, ma anche di sguardi e segni di intesa.

