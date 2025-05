Remigration summit, a Milano scatta la protesta: scontri e cariche in piazza 

Milano. C'era anche la Lega con il suo vice segretario Roberto Vannacci, e non solo lui, al raduno delle destre estreme europee, il Remigration Summit che alla fine, dopo tante polemiche, si è tenuto al Teatro condominio di Gallarate. Ma quando nel Varesotto si era già concluso l'appuntamento che teorizza la deportazione coatta degli immigrati, a Milano, sempre ieri ma nel pomeriggio, sono andate in scena le due proteste: una in piazza San Babila, evento promosso da sinistra e sindacati con Elly Schlein e Maurizio Landini; l'altra nelle vie del centro con il corteo degli antagonisti dove ci sono stati scontri con le forze dell'ordine che hanno utilizzato anche idranti e lacrimogeni.

Iniziative opposte

Il corteo anti-remigration, con circa 600 partecipanti tra cui Black bloc stranieri, non è stato altro che «un pretesto per provocare scontri da parte dei soliti professionisti del disordine», ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che aveva bollato come «contributo legittimo» la manifestazione nel Varesotto. Il Remigration summit, iniziato alle 9, è andato avanti per ore tra interventi per la difesa dell'Europa contro il pericolo di estinzione e inviti all'azione. Uno dei primi a parlare, in video, è stato Vannacci. «Vi do il mio sostegno, la remigrazione non è uno slogan ma una proposta concreta - ha spiegato l'eurodeputato, da pochi giorni uno dei quattro vicesegretari della Lega -. Vuol dire mettere al centro gli italiani, gli europei. È una battaglia di libertà e civiltà, di sicurezza, che è il vero spartiacque fra destra e sinistra».

Per Schlein, «è grave che ci sia anche nel Governo chi dà sponda a raduni di questo tipo. Noi siamo felici di questa bella partecipazione a Milano, ben più alta rispetto a quelli che si sono chiusi a Gallarate, per ribadire concetti discriminatori che noi non accettiamo, che la Costituzione di questo Paese non accetta». Secondo gli organizzatori, per «l’Italia sempre anti-fascista» c’erano 30mila persone.

