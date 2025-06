Relitto della Gennaro Cantiello, via alle ultime fasi della demolizione 

È stata necessaria una nuova spesa di 200mila euro, che porta il conto complessivo a circa mezzo milione, per demolire ciò che resta della Gennaro Cantiello, la nave utilizzata per anni per trasportare i detenuti dalla terraferma al carcere dell’Asinara e poi acquistata da Salvatore Pergola, che ne fece per un breve periodo un ristorante galleggiante per poi abbandonarla nel porto di Su Siccu.

Ieri ha iniziato a lavorare il “motopontone” che deve portare via la parte semisommersa del relitto, quella che una gru aveva tentato di rimuovere a dicembre, prima che si scoprisse che il terreno sul quale avrebbe dovuto poggiarsi non era sufficientemente stabile. Per questo è stato necessario fare una ulteriore gara d’appalto – da 200mila euro – per il “motopontone” galleggiante. Le fatture le salderà l’Autorità portuale che poi dovrà rivalersi sul proprietario della nave, che non aveva rispettato l’ordinanza di demolizione.

I lavori, avviati e interrotti più volte, si sarebbero dovuti concludere a dicembre scorso quando le gru e gli operai della società incaricata dall’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna avevano iniziato a smontare i pezzi del relitto semiaffondato ma dopo pochi giorni i lavori erano stati interrotti. «Purtroppo la demolizione si è fatta più complicata e costosa del previsto», aveva spiegato Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. «Dopo la demolizione di parte del relitto, lo svuotamento delle casse galleggianti, una gru avrebbe dovuto portare via il resto. Ma si è scoperto che il terreno sul quale dovrebbe poggiare non è sufficientemente stabile e per questo per completare la demolizione sarà necessario utilizzare un “motopontone”». Quello che ieri ha iniziato a lavorare aprendo, si spera, il capitolo finale della storia.

