Relitti, grotte e fondali nell’Isola del tesoro 

Olbia. Relitti, trasparenze, fondali, fauna. Il mare sardo è un mondo fatato che non ha uguali in alcun angolo del pianeta. Lo sanno bene gli operatori della subacquea e dei diving, come anche le migliaia di turisti che prendono d’assalto l’Isola per esplorare quel tesoro che appare sotto la superficie del mare. Dalle falesie di Alghero a Tavolara e Villasimisu, dalla Gallura al Sulcis incrociando Orosei con l’Oristanese.

Da Nord a Sud

«Le attività subacquee richiamano ormai un flusso turistico importante e continuo, ci sono tantissime persone che vengono in Sardegna per fare immersioni. Un’Isola che attrae per l’importante presenza di relitti e per immergersi nelle Aree marine protette», Mario Romor, tra i decani dei sub isolani, a metà anni Ottanta è arrivato in Gallura (dal suo Veneto) dove ha deciso di mettere radici. Nel 2000 ha creato la prima e unica didattica isolana, ESA European Scuba Agency con sede a Olbia. Tra i massimi esperti di subacquea in Italia, Romor sottolinea come in Sardegna ormai «si è raggiunta un’altissima qualità dell’offerta, ma purtroppo rischiamo di non essere competitivi rispetto ad altri Paesi». Istituzioni, enti e organizzazioni del settore turistico sembrano ignorare un segmento che ha imparato a fare rete e sviluppo. «Eppure personale qualificato, centri sub di alto livello, fondali tra i più belli al mondo anche grazie alla presenza delle Aree marine protette, qui fanno la differenza». Il caos trasporti, è il problema dei problemi. «La Spagna oggi ha un’offerta più economica rispetto alla Sardegna ed è per questo più forte. La stessa Malta ha un collegamento con voli per tutto l’anno. Da noi non è così». In Sardegna si possono fare immersione sino a novembre inoltrato. «Ma mancano i servizi - aggiunge Romor - ed è un peccato perdere l’indotto che muove il turismo subacqueo allungando la stagione delle vacanze».

Villasimius

La costa del cagliaritano, con in testa Villasimius, vive un risveglio interessante. «Qui arrivano da tutta Italia soprattutto a luglio e agosto, mentre gli stranieri preferiscono maggio giugno e settembre ottobre». Giorgia Sicbaldi è figlia d’arte. Vincenzo il babbo (venuto a mancare due anni fa) è stato tra i primi istruttori sub dell’isola e soprattutto tra i primi a credere nelle potenzialità d’impresa turistica incentrata sulle immersioni. Ha creato uno dei centri più forniti per la subacquea professionale e ricreativa e a Villasimius ha fondato l’Air Sub Diving direttamente collegato al centro di Cagliari. «Oggi la situazione è molto cambiata ma non c’è dubbio che il mare sardo non smette di incantare. Abbiamo sempre più turisti che si avvicinano alla subacquea e chiedono di fare snorkeling o anche il corso di avvicinamento, il discovery. I villeggianti, dai ragazzini agli adulti, spessissimo vogliono provare l’emozione e sono ampiamente ripagati perché assistono a uno spettacolo già a pochi metri che non si aspettavano di vedere». Normale per chi si tuffa per la prima volta. «Ma questa emozione capita anche ai sub esperti che magari arrivano dalle Maldive o dal Mar Rosso». Il cobalto e lo smeraldo dei nuragici sono da spavento per la tanta bellezza che riservano.

I fondali

L’elenco è davvero lungo: per chi è appassionato di grotte certamente la gigantesca falesia di Capo Caccia e il calcare di Punta Giglio sono sicuramente al top, in alcuni casi un profonda formazione speleo-sub è indispensabile. Così come sono esclusive per speleologi subacquei le immersioni nelle risorgive nuoresi (Su Gologone). Davanti a Orosei si trova lo spettacolare relitto del KT12, affondato dal mitico sommergigile inglese. Quello stesso diabolico sottomarino che davanti a Torre delle Stelle mandò a picco il convoglio di navi dell’Asse: Isonzo, Entella e Loredan. L’incontro ravvicinato con i relitti sommersi porta nell’Oristanese. Fasciami antichi o scafi più recenti popolano i fondali di Mal di Ventre. Poi i tuffi in tonnara (Portoscuso e Carloforte) e infine le grotte selvagge e affascinanti sentinelle della città sul Temo.

