Relitti abbandonati in darsena: l’Autority vuole lo sgombero  

Da anni abbandonate a terra nella darsena servizi del porto industriale, con rischio di inquinamento ambientale. Tre relitti di unità da diporto, imbarcazioni sommerse e semi affondate e poi recuperate, si trovano adagiate nella banchina in condizioni di pericolo per la salute pubblica di chi opera in quella zona. L’Autorità di sistema portuale ha avviato il procedimento contro ignoti, propedeutico all’emanazione della ingiunzione di sgombero dall’area demaniale marittima. Un ampio spazio occupato da una sorta di gigantesca discarica di barche in rovina, tra cui anche lo storico rimorchiatore Nestor, l’unità navale lunga 32 metri e 500 tonnellate di stazza. Lo scenario è il bacino su cui incombevano i veleni sversati negli anni dagli impianti industriali, un’area sottoposta a bonifica ambientale da Eni Rewind, la società che ha investito 10 milioni di euro per risanare la piccola darsena, attualmente nella disponibilità della Port Authority. «I proprietari o armatori delle unità da diporto sono stati invitati a provvedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, allo sgombero e alla bonifica dell’area e al ripristino dello stato dei luoghi», sottolinea Massimo Deiana, presidente della Port Authority, «Trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare corso all’emanazione dell’ingiunzione di sgombero, nel rispetto del codice della navigazione».

