Relitti abbandonati, condanna bipartisan 

La laguna continua a essere invasa dai relitti delle imbarcazioni abbandonate, un problema che si trascina da anni e che oggi torna al centro del dibattito politico locale. Una situazione definita da molti "intollerabile", simbolo di incuria e degrado ambientale, che deturpa il paesaggio e rappresenta una minaccia concreta per l’ecosistema marino. La denuncia arriva forte e chiara dalla consigliera di opposizione Ester Fadda. «Da tempo oramai la laguna è deturpata da relitti di barche abbandonate - ha detto la capogruppo dell’opposizione - un simbolo di degrado che offende il nostro mare, mette a rischio l’ambiente e rovina l’immagine di un territorio meraviglioso. Non possiamo più aspettare. La laguna è vita, non una discarica: merita rispetto, azioni concrete e un futuro pulito». Parole condivise senza esitazione dal sindaco Ignazio Locci, che raccoglie l’appello dell’opposizione e rilancia: «La consigliera Fadda ha ragione. Non è più tollerabile la presenza di questi relitti e l’inefficacia delle azioni finora messe in campo. L’autorità marittima ha fatto il possibile, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti: insufficienti. I proprietari delle imbarcazioni sono stati denunciati e richiamati alle loro responsabilità, ma continuano a essere inadempienti”. Il Comune, dunque, rompe gli indugi e chiede un intervento immediato alla Regione. «Chiediamo ufficialmente all’assessorato regionale dell’Ambiente di attivarsi - prosegue il primo cittadino - serve una vera e propria bonifica ambientale, urgente, seria, pianificata. La laguna e gli spazi adiacenti alle banchine del porticciolo turistico, non possono più aspettare. La speranza, ora, è che dalle parole si passi finalmente ai fatti.

