«Reliquie in città, momento storico» 

Non poteva usare parole più giuste il parroco della basilica, don Alfredo Fadda, per descrivere l’arrivo in città, sabato 18 maggio, delle reliquie di Sant’Elena, patrona dei quartesi. «Ci attende un grande evento che sicuramente non ricapiterà tra qualche anno». Perché davvero i prossimi giorni saranno per i fedeli di tutta la Sardegna, qualcosa di straordinario, considerando che le reliquie, conservate a Venezia dal 1211, da lì si sono spostate una sola volta, nel 2017, per andare in Grecia ad Atene.

L’emozione

«Non so dire se sono più emozionato o più preoccupato», ha sorriso don Alfredo, «perché mettere in moto tutta la macchina organizzativa non è stato facile. Dopo che, l’allora vice parroco don Gianmarco Lorrai, aveva avuto questa idea, abbiano subito creato un’equipe e dopo due anni siamo riusciti nell’impresa. Questo evento tocca il cuore della gente, non dimentichiamo che in Sardegna ci sono dieci parrocchie che hanno Sant’Elena come patrona».

L’intera iniziativa è stata presentata ieri nella sacrestia della basilica alla presenza dell’assessora al Commercio Rossana Perra e, collegato in videoconferenza, di monsignor Gianmatteo Caputo, Delegato Patriarcale per i beni culturali del Patriarcato di Venezia, che arriverà in città venerdì. «L’entusiasmo e la passione con cui la parrocchia ha condotto questo tempo di preparazione al pellegrinaggio delle reliquie», ha detto Caputo, «mi ha fatto sentire davvero che dietro questo evento c’è non solo un sogno che si realizza, ma un’attenzione e una partecipazione ampia che hanno una dimensione estremante umana». In rappresentanza del Comune, che patrocina e sostiene economicamente l’evento insieme a Fondazione di Sardegna, l’assessora Perra ha rilevato come «questo evento sia importantissimo per tutta la città».

Il programma

All’arrivo in piazza Azuni sabato alle 10,30, saranno presenti tutte le realtà parrocchiali e cittadine, insieme ai rappresentanti delle istituzioni. Una rappresentanza delle forze armate accoglierà l’Imperatrice con un picchetto d’onore e con la musica della banda della Brigata Sassari. L’Arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi celebrerà poi una Santa Messa di benvenuto, insieme a tutti i fedeli.Le spoglie della Santa resteranno esposte in basilica fino a venerdì 24.Numerosi gruppi, da tutta la Sardegna, hanno già preannunciato la propria visita. Da Benetutti a San Giovanni Suergiu, da Gairo, a Sedilo e le tante e diverse comunità legate alla Santa, insieme a tutte le parrocchie cittadine, non mancheranno di poter essere presenti. La basilica sarà aperta, compatibilmente con le funzioni, dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 21,30. Il 21 maggio, giorno dei festeggiamenti primaverili in onore della Patrona, la messa delle 19 celebrata da monsignor Caputo, sarà ripresa da Videolina. Alle 11 invece ci sarà la messa concelebrata da tutti i sacerdoti quartesi.

