Reliquie di Sant’Elena, oggi la grande festa 

Davanti alle reliquie di Sant’Elena, arrivate sabato da Venezia, la città celebra oggi la sua patrona.È la tranche primaverile della festa più attesa, che culminerà a settembre con la grande processione. In basilica oggi le messe sono previste alle 6, 7, 8, 9, 10 e 11,30. La messa delle 10 sarà celebrata con i fedeli della parrocchia di San Giovanni Evangelista mentre in quella delle 11,30 ci saranno tutti i sacerdoti quartesi.

La messa delle 19 sarà presieduta da Monsignor Gianmatteo Caputo, delegato per i beni culturali del patriarcato di Venezia, e sarà ripresa in diretta da Videolina. Nell’occasione ci sarà anche il passaggio del medaglione tra il vecchio presidente del Comitato di Sant’Elena Gianni Orrù e quello nuovo Antonio Longoni.Intanto anche ieri è stata una giornata di fede e devozione con un continuo via vai di fedeli. La comunità di Benetutti ha portato in dono un dolce speciale con l'effige di Sant'Elena.

RIPRODUZIONE RISERVATA