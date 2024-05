Reliquie di Sant’Elena in città, scatta la rivoluzione del traffico 

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra una settimana le reliquie di Sant’Elena, per la seconda volta nella storia, lasceranno Venezia per arrivare per qualche giorno in città, nella basilica. Un evento che richiamerà tantissimi fedeli e per questo è necessario intervenire anche sulla viabilità. Ieri mattina c’è stato un vertice tra le forze di polizia, l’Esercito, la Polizia locale, la parrocchia e i membri del Comitato di Sant’Elena, per definire il piano di azione.

La parrocchia, già in una precedente nota, aveva richiesto una serie di modifiche alla viabilità per sabato 18 maggio, quando alle 10,30 in piazza Azuni ci sarà l’accoglienza del simulacro di Sant’Elena contenente le reliquie, alla presenza di tutte le parrocchie cittadine, autorità comunali, confraternite, gruppi folk, varie realtà ecclesiali e le associazioni. Dovrebbe arrivare anche la Brigata Sassari.

Considerata quindi la grande partecipazione che si prevede, sono state richieste la chiusura al traffico e il divieto di sosta dalle 8 alle 12 in via Marconi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Brigata Sassari e via Dante-Regina Margherita, di via Diaz tra via Zara e via Firenze, di via Zara tra via Cagliari e piazza Sant’Elena, via Dante tra via Marconi e via Eleonora d’Arborea e via Eleonora d’Arborea tra via Dante e via Marconi, in modo da consentire anche la processione che da piazza Azuni passerà per via Marconi, via Diaz, via Dante e poi via Eleonora d’Arborea, per poi arrivare in chiesa. Nei prossimi giorni arriverà l’ordinanza con tutte le modifiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA