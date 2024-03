Reliquie di Sant’Elena in basilica a maggio: «Fatto straordinario» 

Nei giorni che precedono la Pasqua, per i fedeli quartesi arriva una notizia straordinaria e inaspettata.

Il prossimo mese di maggio, la basilica di Sant’Elena accoglierà le reliquie della sua patrona. Dal 1211 sono conservate a Venezia, in una piccola chiesa dedicata, e da lì in 800 anni, sono uscite solo una volta, nel 2017 per andare in Grecia, ad Atene. Quartu sarà secondo viaggio.

L’annuncio

«È un fatto straordinario che onorerà non solo la nostra parrocchia ma tutta la Sardegna» dice emozionato il parroco della basilica don Alfredo Fadda, «i sacri resti mortali arriveranno dentro un simulacro bellissimo». Avere l’ok per il trasferimento «è stato difficile e molto laborioso» aggiunge don Fadda, «l’idea non è stata mia, perché se devo essere sincero non mi sarei imbarcato in una cosa così complessa, ma dell’ex vice parroco don Gianmarco Lorrai. Lui, insieme ad alcuni soci del Comitato di Sant’Elena, si era recato per ben due volte a Venezia, per prendere accordi». Una trafila complessa: «Ci vogliono i permessi del patriarcato, della Santa Sede, poi del loro Comitato. Adesso che si è tutto risolto è chiaro che siamo tutti felici e partiamo con l’organizzazione in modo totale. Questo è un evento unico per la chiesa».

Quando arriverà

Il programma in linea di massima è già pronto: il simulacro con le reliquie, arriverà a bordo della nave il 18 maggio e sarà poi accolto in basilica da tantissimi fedeli. In città resterà fino al 24, giorno della partenza. «Arriverà accompagnato dal delegato di Venezia» spiega ancora don Alfredo, «ci sarà l’arcivescovo di Cagliari e abbiamo l’intenzione di invitare non solo le parrocchie cittadine ma anche tutte le parrocchie della Sardegna che hanno come patrona Sant’Elena». E poi ci sarà un convegno, si terranno varie celebrazioni, ma niente processione, «perché una volta che arriverà in chiesa il sarcofago non potrà essere spostato in nessun modo. Le reliquie saranno sempre vigilate e non si potranno toccare assolutamente. Ci si potrà raccogliere in preghiera e lasciare magari un rosario».

Viaggio da Venezia

La cappella che custodisce le reliquie di Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, è nella chiesa omonima a Venezia, nell’isola di Sant’Elena. Secondo la tradizione nel 1211 i veneziani, di ritorno da Costantinopoli dopo la IV Crociata, trasportarono qui le spoglie della Santa. Leggenda dice che la nave che trasportava le spoglie appena entrata nella laguna, andò ad arenarsi vicino all’isola di Olivolo proprio dove su una vicina isoletta era stata edificata una piccola cappella dedicata alla Santa. I marinai provarono ad alleggerire la barca scaricando sull’isoletta tutta la mercanzia comprese le reliquie ma quando poi ricaricarono a bordo l’urna, la barca si incagliò di nuovo e così le affidarono ai monaci.

Il comitato

«Per noi l’arrivo delle reliquie è un evento straordinario» dice il presidente del Comitato di Sant’Elena Gianni Orrù, «anche perché si sono spostate da Venezia una sola volta in 800 anni. Sono andato personalmente a Venezia per prendere gli accordi ed è stata un’emozione unica. Ho visto la cassa che contiene il simulacro vestito in abiti da imperatrice che erano stati messi ad Atene. Non ci resta adesso che aspettarla a Quartu». Nel sarcofago le reliquie sono contenute in un cilindro di cuoio ed erano state ispezionate dalla facoltà di medicina dell’Università di Padova 25 anni fa.

