Reliquia di Wojtyla, oggi l’esposizione 

La presentazione ufficiale della reliquia di San Giovanni Paolo II nella parrocchia Vergine Assunta è attesa per oggi: alcune gocce di sangue del pontefice polacco custodite all’interno di un prezioso reliquiario color oro, donate alla parrocchia Vergine Assunta di Selargius grazie anche al ponte fra Polonia e Sardegna creato dal circolo Shardana a Varsavia.

Oggi alle 18 è prevista la messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, con tanto di devoti attesi da tutto l’hinterland. La reliquia - un pezzetto di stoffa imbevuto con alcune gocce di sangue che risalgono al giorno dell’attentato al Pontefice, il 13 maggio del 1981 - è stata consegnata nei giorni scorsi al parroco di Selargius, don Ireneo Schirru, dal segretario del circolo Shardana Luigi Lai, quartuccese e residente in Polonia. E per domenica è già in programma un incontro con i giovani di Selargius, un ricordo di papa Karol Wojtyła.

