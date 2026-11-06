Religioni riunite per la pace 

Un dialogo per cessare le guerre a partire dal cuore del Mediterraneo. Da ieri Galtellì è al centro di uno scambio internazionale con la seconda convention mondiale “L’Onu delle religioni”, promossa dall’istituto De Luca “Siamo tutti fratelli”. Tre giorni di incontri, fino a domani, per affidare al dialogo interreligioso la grande missione di contrastare le guerre e costruire le condizioni di una pace duratura. Nella sala Anfiteatro, rappresentanti di varie religioni, studiosi, esponenti istituzionali e mondo accademico si sono confrontati su “Proposte delle culture religiose e laiche nell’unità di Dio e la fratellanza dei popoli”. Focus della giornata, presieduta da Angelo Rojch, la necessità di una risposta comune davanti a uno scenario internazionale segnato da conflitti, instabilità, crisi degli equilibri geopolitici.

Grandi sfide

«È stato un incontro di grande interesse che ha proiettato la Sardegna e Galtellì sui problemi del mondo, sulle grandi sfide in atto affinché le guerre vengano affrontate da tutte le religioni riunite che rappresentano miliardi di persone, e diventano capaci di bloccare i tentativi di conflitto», ha detto Rojch. L’ambizione nasce dal pensiero di Demetrio Marco De Luca, ispiratore del progetto: ha come obiettivo la costituzione di un Parlamento mondiale delle religioni, vale a dire, un organismo permanente e senza fini di lucro, per promuovere pace, libertà di coscienza, giustizia, tutela della Terra e cooperazione tra fedi e società civile, affidato al giurista Antonello Menne. Per Galtellì (già sede del primo evento nel 2013) è un’occasione in cui il progetto di rilievo internazionale può incontrare il territorio e l’identità locale. «È un piacere essere al centro del mondo su un tema di tale importanza - dice il sindaco Franco Solinas -. Ci sono alti rappresentanti delle istituzioni e mondo accademico. Presenti anche le scuole, perché è ai giovani che bisogna trasmettere i valori della libertà e della pace». Oggi dalle 9.30, il confronto si sposterà sul progetto di un Centro euro-mediterraneo e sulla piattaforma Sardegna mediterranea, con istituzioni regionali, amministratori, rappresentanti religiosi ed esperti. Dalle 15.30 spazio a Parlamento delle religioni, Magna Charta e Codice etico universale. Domani i progetti della Via dei simboli e del museo a cielo aperto dedicato alla storia del Cristo di Galtellì.

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