Religione o malattie: sono 500 i pasti  per le diete speciali 

Multiculturali e speciali. I pasti offerti nelle mense scolastiche comunali sono a misura di bambino e bambina. I cibi differenziati sono nelle scuole primarie e secondarie cagliaritane sono in forte aumento, soprattutto per la crescita di patologie legate strettamente all’alimentazione coma il diabete. «Tra centri di cottura e mense in loco vengono somministrati 4.000 pasti tutti i giorni, di cui 500 sono diete speciali», precisa l’assessora alla Pubblica istruzione Marina Adamo. Non solo scelte dettate da particolari malattie, l’amministrazione vuole offrire pasti anche a chi ha fatto determinate scelte religiose che prevedono l’esclusione della carne di bovino, di suino o invece siano vegetariane o vegane. Per ottenere una dieta differenziata gratuita i genitori devono presentare la certificazione medica per la patologia o l’autodichiarazione per motivi etico/religiosi.

«Ieri è stato raggiunto anche un accordo con i genitori per organizzare un incontro tra assessorato, ditta, dirigenti scolastici, presidenti di consiglio di istituto e presidenti di commissione mensa scolastica per discutere e trovare insieme tutte quelle soluzioni che possano garantire un servizio migliore», afferma Pino Aquila, rappresentante d’istituto.

