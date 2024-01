Come inizia una manipolazione in una relazione di coppia. Come si manifesta. Quando riconoscere i segnali negativi? È uno dei temi che verranno affrontati nella puntata odierna di "Caffè Corretto”, il programma giornalistico condotto da Fabio Manca (foto) , in onda dalle 8,30 alle 10. Ospiti la segretaria generale della Cgil Cagliari Simona Fanzecco e la psicologa e psicoterapeuta Laura Cappai.

Come di consueto, spazio anche agli aggiornamenti di politica e cronaca.

