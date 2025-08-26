VaiOnline
Gli esperti.
27 agosto 2025 alle 00:42

«Relazioni effimere dove si annulla la sfera emotiva»  

Desiderare lo stesso partner sembra essere un progetto di vita illusorio. Accendere il sacro fuoco della passione in altri talami, in relazioni sessuali mordi e fuggi, invece, pare il nuovo stato dell’arte del desiderio sessuale. Almeno così sembra, vendendo il boom degli annunci sui siti online di sesso a pagamento. «Oggi la prostituzione ha molte forme», spiega Tullio Garau, psicologo, psicoterapeuta e presidente regionale dell’Ordine degli Psicologi. «Preoccupa il fatto che ultimamente i “clienti” non sono solo più soprattutto quarantenni, cinquantenni e sessantenni, ma persone molto giovani: una circostanza che impone una attenta riflessione dal momento che parliamo di individui meno strutturati e quindi psicologicamente più fragili», aggiunge. La relazione che si instaura dentro un rapporto si prostituzione è asimmetrico, dove di solito chi vende il proprio corpo in cambio di denaro è in una posizione di svantaggio rispetto a chi lo acquista. «I rischi sono per entrambi», spiega ancora l’esperto. «Nella prostituzione c’è sempre la scissione tra corpo e mente, non c’è una base solida di affetticità e sessualità, ed è questa scissione che può essere responsabile di disturbi psicologici», aggiunge.

Sesso e psicologia, quindi. Ma non solo. Sesso e attività “commerciale”. Segnarsi questo numero: 96.99.92. E il nuovo codice Ateco assegnato alle attività delle escort. «Un paradosso», dice Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc. «Lo Stato non riconosce la prostituzione ma identifica le attività economiche di imprese e liberi professionisti che forniscono sesso a pagamento».( ma. mad. )

